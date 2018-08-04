Извлекли из грязи: ученые выяснили причину гибели  цивилизации майя

Ученые из США и Великобритании, буквально копаясь в грязи, выяснили наиболее вероятную причину гибели древней цивилизации майя.

Осадок под озером в Мексике содержит некоторые из долгожданных ответов на тайну кончины майя.

Цивилизация майя была одной из самых передовых для своего времени: она первыми начали строить города, использовали астрономию для развития сельскохозяйственного производства, и они создали календари, занимались математикой.

Однако мощная империя, просуществовав более тысячи люд, стремительтно пришла в упадок и исчезла.

У ученых есть несколько теорий о том, почему произошел коллапс, включая вырубку лесов, перенаселенность и экстремальную засуху. Опубликованное на этой неделе исследование делает акцент на последней версии.

Ученые изучили ядра осадочных пород – эта технология давно используется для определения климатических условий прошлого. Каждый слой осадочного грунта, глубоко погруженный в землю, содержит доказательства осадков, температуры и даже загрязнения воздуха, так как посредством химических процессов и взаимодействий климатические условия «регистрируются» в поверхностной почве, и в ходе естественного нанесения новых слоев эти данные консервируются.

Анализируя осадок под озером Чичанчанаб на полуострове Юкатан, ученые обнаружили, что в период с 800 до 1000 годов нашей эры объем годовых осадков сократился вдвое, а иногда снижение составляло 70%.

«В сухие периоды объем озера сокращался, – цитирует The Washington Post одного из авторов автор исследования, аспиранта Кембриджского университета Ника Эванса. – По мере испарения воды более легкие частицы улетучивались, оставляя более тяжелые элементы».

Если засуха была интенсивной и долговечной, кристаллы гипса образовывали и включали существующую озерную воду непосредственно в их структуру. «Ископаемая вода» внутри кристаллов позволила Эвансу и его соавторам проанализировать свойства озерной воды в течение каждого периода.

Засуха совпадает с началом Средневекового теплого периода, который, как полагают, был вызван уменьшением вулканического пепла в атмосфере и увеличением солнечной активности.

Дополнительным фактором могло стать сокращение пощади лесов, так как приводит к сокращению количество влаги и дестабилизации почвы. Плюс изменения в циркуляции атмосферы и снижение частоты тропических циклонов, отметил Эванс.

Социально-политические исследования показывают, что засуха может стать причиной голода, войн, крупных человеческих миграций. В настоящее время от засухи страдают обширные районы Северной Америки, Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии и большей части Австралии.

«Засуха действительно может стать движущей силой для многих проблем и, как следствие, стресса в цивилизации», – подчеркнул Эванс.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.08.18

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