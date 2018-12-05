США «натаскают» бактерии на поиск российских подлодок

Институт Военно-морских сил США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны страны начал разработку биологически активных систем слежения и защиты для определения местоположения кораблей противника.

По данным ресурса Defense One, речь идет о новейшей секретной технологии, благодаря которой США собираются создать систему слежения за подводными объектами и определения их принадлежности. Исследователи ожидают, что новый тип бактерий получит возможность реагировать на определенный металл, топливо или даже уровень электромагнитного воздействия, который свойственен кораблям и объектам конкретной категории.

Предполагается, что сбором информации, полученной бактериями, будут заниматься дроны, оснащенные специальными датчиками, передает «Звезда». По мнению ученых, у большинства дизель-электрических подводных лодок есть собственный «отпечаток», по которому можно достоверно определить район их боевого патрулирования.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.12.18

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