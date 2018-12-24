Ученые: круглосуточное освещение вредит фигуре

Сибирские ученые обнаружили, что постоянное освещение негативно сказывается на работе организма. В частности, лабораторные мыши стали быстрее утомляться и набрали лишний вес.

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН провели эксперимент над двумя группами грызунов, пишет «Наука в Сибири». Мышей из первой группы держали под светом круглосуточно, подопытные из второй группы жили при стандартном режиме освещения (четырнадцать часов света и десять часов темноты в сутки).

Спустя неделю в крови тех грызунов, которые жили при постоянном свете, обнаружились изменения, характерные для развития анемии: уменьшение гематокрита (объема красных кровяных клеток), снижение содержания эритроцитов и гемоглобина. По сравнению с контрольной группой у этих животных существенно снизились выносливость и мышечная сила, при этом увеличилась масса тела.

Тогда ученые стали давать мышам мелатонин, который, как известно, синтезируется в организме только в темное время суток и быстро разрушается на свету. Выяснилось, что он не влияет на физическую выносливость: животные все также слабели к концу первой недели эксперимента. В то же время из-за мелатонина у грызунов существенно повысилось содержание гемоглобина.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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