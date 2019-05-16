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Четверг, 16 мая 2019, 16:09 мск

Новости Наука

Пробы грунта с китайского лунохода прольют свет на историю формирования Земли

Китайский луноход «Юйти-2» получил данные о двух породах лунной мантии. По мнению ученых, это открытие позволит узнать не только историю происхождения спутника, но и самой Земли. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

До «Юйту-2» ни одному земному аппарату не удавалось получить данные по составу Луны, говорят планетологи. Ни «Аполлоны», ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии.

При этом замеры зондов NASA позволяли предположить, что на обратной стороне Луны могут быть глубинные породы. Теоретически, метеориты, падающие на спутник, могли пробить верхнюю кору, в результате чего материя выделилась на поверхность. Впрочем, ученые в этом сомневались, до китайской миссии.

Данные с «Юйти-2» показали, что в мантии Луны есть пироксены и оливины – минералы с высоким содержанием железа. Кора спутника состоит преимущественно из плагиоклаза.

Луноход «Юйту-2» исследует обратную сторону Луны с начала января 2019 года. Через несколько часов после приземления аппарат передал изображения, которые до этого не удалось получить ни одному из земных космических зондов.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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