Ученые в Китае перехватили неопознанные сигналы из космоса

Китайские астрономы поймали в космосе более ста неопознанных радиовсплесков. Источник сигналов находится в 3 млрд световых лет от Земли.

Повторяющие радиовсплески длительностью в несколько миллисекунд были пойманы самым большим в мире сферическим радиотелескопом, передает китайское информационное агентство Xinhua.

Всего за несколько дней астрономы зафиксировали более 100 таких импульсов. По словам ученых, это самая большая активность, когда-либо обнаруженная физиками на Земле.

Специалисты пытаются выяснить природу данных радиосигналов. К этой работе они хотят привлечь ученых из других государств, чтобы как можно скорее получить информацию об этом загадочном явлении.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 05.09.19

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