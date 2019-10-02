В Казахстане обнаружили мавзолей времен Золотой Орды

Археологи обнаружили строение времен Золотой Орды. Рядом с древним зданием нашли захоронения, которые было решено пока оставить закрытыми.

Угол мавзолея с огромным куполом раскопали в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, передает «Интерфакс». Ученые отмечаются, что инженерное сооружение строили по специальным расчетам в XIV веке.

Возле мавзолея найдены древние захоронения, которые пока не стали вскрывать. Планируется, что могилы откроют в 2020 году, когда в Казахстане будут отмечать 750-летие Золотой Орды.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 01.10.19

От ледника Антарктиды откололся рекордных размеров айсберг. / В Курганской сельхозакадемии снова сменился ректор, Скиндерев уволился из вуза. / «На детях решили сэкономить»: в Москве учителя и родители школьников-инвалидов готовят протестные пикеты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»