Мидий по обе стороны Атлантики поразил заразный рак

Биологи обнаружили один и тот же тип заразного (трансмиссивного) рака сразу в нескольких популяциях моллюсков в Северной Европе и Южной Америке. Эти популяции относятся к разным видам. Ученые полагают, что изначально заразная онкология появилась у особи третьего вида, а уже потом получила широкое распространение. С большой вероятностью, зараза мигрировала вместе с мидиями, прикрепившимися к дну трансокеанских кораблей. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Известно лишь несколько случаев, когда рак может становиться заразным. Это происходит, когда генетический барьер между особями в популяции довольно низок, иными словами, когда популяция однообразна и состоит в основном из родственников. Вероятно, именно поэтому от заразного рака страдают тасманийские дьяволы, которые живут на маленьком острове, и домашние собаки, которые все произошли из небольшой предковой популяции волков.

Известно по меньшей мере четыре вида моллюсков, у которых встречается рак, но только в одном случае пока удалось проследить родословную этой опухоли. Ее называют BTN1 (bivalve transmissible neoplasm), ей болеют мидии вида Mytilus trossulus и, судя по всему, она родом из Канады – точнее, из организма мидии, которая жила в Канаде.

Ученые предположили, что моллюски могут быть заражены опухолью BTN1, которая свирепствует среди M. trossulus. Они собрали образцы мидий из Франции и Нидерландов, где несколько лет назад прошла волна гибели моллюсков. Кроме того, они изучили моллюсков M. chilensis из Чили и Аргентины, где тоже известны случаи неоплазии. Во всех случаях ДНК заразного рака оказалась похожей друг на друга, но не похожей на уже известную опухоль BTN1. А это значит, это новый тип рака, который возник у M. trossulus, заразил M. edulis и M. chilensis и распространился на северном побережье Атлантического океана и южном побережье Тихого океана.

Новый рак назвали BTN2. Исследователи полагают, что он мог впервые появиться у моллюсков в Балтийском море или на побережье Норвегии. Однако точно сказать пока сложно, поскольку для этого необходимо сравнить геномы мидий из разных популяций, но далеко не все они уже отсеквенированы, передает N+1.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.19

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