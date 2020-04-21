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Среда, 22 апреля 2020, 02:08 мск

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Ученые раскрыли загадку исчезновения планеты Дагон

Ученые Аризонского университета раскрыли тайну исчезновения экзопланеты Дагон, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Планета Дагон, также известная как Фомальгаут b, последние 6 лет вызвала в научном сообществе массу вопросов. Она была обнаружена телескопом «Хаббл» 13 ноября 2008 года околозвездного диска звезды Фомальгаут в созвездии Южной Рыбы, однако после 2014 года она исчезла из наблюдений «Хаббла». По мнению астрофизиков, экзопланеты Дагон не было вообще. Яркое пятно, которое видно на изображениях «Хаббла», – следствие столкновения двух планетезималей размером с астероид.

Ученые отмечают, что путаница возникла, поскольку подобные столкновения чрезвычайно редки и зафиксировать их на снимках очень сложно.

Возраст Фомальгаута достигает 440 миллионов лет. Эта молодая звезда окружена кольцом из пыли и газа, оставшимся от протопланетного диска. Ученые отмечают, что любые планеты, вращающиеся вокруг Фомальгаута, должны быть теплыми и испускать инфракрасное излучение, однако Дагон испускал яркий синий оптический свет. Кроме того, орбита Дагона пересекала кольцо обломков, не внося в них гравитационные возмущения.

Москва, Мария Вяткина

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© 2020, РИА «Новый День»

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