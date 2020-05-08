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Суббота, 9 мая 2020, 03:42 мск

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Ученые нашли способ выявить следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Фото: AP

Ученые Калифорнийского университета разработали простой метод преобразования тетрагидроканнабиола, содержащегося в марихуане, в его хиноновый аналог, имеющий фиолетовую окраску. Это позволит без затруднений и в сжатые сроки определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе. Статья об открытии опубликована в научном журнале Organic Letters.

Открытие, вероятно, сможет разрешить проблемы, связанные с легализацией марихуаны в ряде стран. Так, например, только в США за руль непосредственно после употребления «травки» садятся около 14 млн американцев. Исследователи отмечают, что их метод позволяет установить, курил ли человек марихуану в последние 4-5 часов.

Сейчас перед учеными стоит задача провести тесты на добровольцах, чтобы разработать простое в использовании устройство, в том числе и для бытового использования.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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