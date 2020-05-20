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Четверг, 21 мая 2020, 02:01 мск

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Инженеры НАСА создали установку для изучения воздействия космических лучей

Фото: Роскосмос

Инженеры НАСА разработали наземную систему изучения воздействия космических лучей на живые организмы, в том числе на тело человека во время продолжительных полетов в космосе, пишет журнал PLOS Biology.

Галактические космические лучи (ГКЛ) представляют из себя поток высокоэнергетических протонов, ионов гелия и ионов с более высоким зарядом и энергией в диапазоне от лития до железа. От этого «душа» из частиц практически невозможно защититься. Ученым известно, что эти ионы взаимодействуют с материалами космического корабля и тканями живых организмов, но каким именно образом, остается неизвестным.

Благодаря новой установке, которая способна испускать схожи поток ионов, исследователи рассчитывают, что поймут, как именно космические лучи воздействуют на материалы и ткани организмов. Сейчас ученые тестируют новенькую установку на животных, а вскоре хотят изучить, как на поток частиц реагирует электроника и материалы обшивки для космических кораблей. Следующим этапом станут тесты на людях.

В НАСА рассчитывают, новые исследования позволят им найти материалы, которые будут хорошо защищать астронавтов во время долгих полетов, а также позволят понять, как именно лучи действуют на организм в контексте развития различных заболеваний, в том числе и рака.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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