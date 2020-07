Предок гигантских динозавров оказался крохотным и пушистым

Палеонтологи изучили окаменелые останки крошечной рептилии, обнаруженные на Мадагаскаре, и пришли к выводу, что маленький пушистый зверек был предком гигантских ящеров. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Возраст триасовых отложений, в которых нашли окаменелости, оценивается в 237 млн лет. Ученые считают, что останки этого периода принадлежат так называемым архозаврам – животным, от которых произошли динозавры и птерозавры. Мелкую рептилию назвали Kongonaphon kely.

Специалисты считают, что на теле конгонафона был пух, который в ходе эволюции развился в перья. Пух служил для терморегуляции. Тело животного было очень маленьким, и внутренних ресурсов для поддержания стабильной температуры, скорее всего, не хватало. Климат в те времена был более суровый. Средний-поздний триас был периодом с экстремальными перепадами суточных температур между жаркими днями и холодными ночами.

Размеры зверька, длина тела которого достигала 10 см, обусловлены тем, что среди более крупных современников конкуренция за мясную пищу была очень высокой. Конгонафон питался насекомыми и таким образом занял удобную для эволюции нишу в пищевой цепи.

Ученые уверены, что особенности физиологии, заложившиеся у мелких предков динозавров, потом сильно помогли их более крупным потомкам занять господствующее положение на планете.

Антананариву, Зоя Осколкова

07.07.20

