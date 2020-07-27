В Северной Ирландии обнаружили древнейший храмовый комплекс

В Северной Ирландии на территории древнего форта Наван, который расположен в графстве Арма археологи нашли под холмом масштабный храмовый комплекс, который, вероятно, был построен еще в железном веке.

В исследовании принимали участие ученые сразу из нескольких институтов. Они провели на территории комплекса масштабные геофизические исследования, что позволило им обнаружить древний церемониальный храмовый комплекс. Исследователи полагают, что он по мнению использовался вплоть до средних веков.

По словам Патрика Глиссона из Королевского университета Белфаста, этот исторический храмовый комплекс является одним из самых больших и наиболее сложным ритуальным сооружением доримского периода во всей Северной Европе, передает «Популярная Механика».

Описание комплекса встречается в ирландской мифологии. В летописях говорится, что форт являлся резиденцией короля Ольстера – Чончобхара мак Нессы, передает heritagedaily.com.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 28.07.20

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