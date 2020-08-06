В Китае откопали «свинью из Angry Birds» возрастом 3000 лет

Китайские археологи во время раскопок обнаружили керамическое изделие, которое сильно напоминает персонажа популярной компьютерной игры Angry Birds. Об этом сообщает China Daily.

Артефакт нашли в деревне Лианхэ провинции Сычуань. По словам ученых, в этих местах пять тысяч лет назад было поселение. Неподалеку между 2050 и 1250 годами до н.э. существовал город Саньсиндуй, который считался центром царства Шу.

По ориентировочным оценкам, возраст фигурки, выполненной из керамики, составляет три тысячи лет.

«Фигурки свиней были довольно популярными во времена династий Шан и Чжоу. Тогда многие китайские домохозяйства занимались разведением свиней. Мы находили множество подобных фигурок, но свинья из Лианхэ, безусловно, привлекает внимание своим сходством с персонажем Angry Birds», – говорят авторы исследования.

Пекин, Зоя Осколкова

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