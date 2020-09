Ученые проверили 10 млн звездных систем и не нашли инопланетян

Астрономы проанализировали данные о созвездии Паруса и не обнаружили сигналов, которые могли бы отправить инопланетные цивилизации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

В созвездии Паруса расположение двести звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом, и еще миллионы, которые можно рассмотреть только с помощью телескопа. Ученые получили данные из обсерватории MWA, чтобы проанализировать эту область космоса на предмет сигналов инопланетных цивилизаций.

В рамках проекта исследователи произвели анализ расчета верхних пределов эффективной изотропно-излучаемой мощности десяти с лишним миллионов звезд, а также проверили сигналы от шести экзопланет на предмет инопланетной активности.

По словам одного из авторов исследования, несмотря на все приложенные усилия, обнаружить сигналы инопланетян не удалось. «Поиск инопланетных сигналов – это огромная область астрономических исследований, поэтому мы не надеемся на быстрый результат», – отмечают ученые.

