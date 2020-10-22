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Пятница, 23 октября 2020, 01:25 мск

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Цвет глаз позволил выявить склонность к алкоголизму

Исследователи из Университета Атланты решили определить, существует ли связь между цветом глаз и склонностью к злоупотреблению алкоголем. Для этого они изучили данные 12 тыс. человек.

В итоге им удалось выяснить, что связь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму действительно существует. Так, обладатели карих глаз имеют наиболее низкую предрасположенность к алкоголизму. Исследователи пояснили, что у таких людей нет сильно выраженной устойчивости к алкоголю, потому они мало пьют и быстро пьянеют. В связи с этим их организм не успевает привыкнуть к воздействию спиртного.

Обладателям светлых глаз повезло меньше. Оказалось, что они могут выпить большее количество спиртных напитков за вечер и дольше не пьянеть. В связи с этим их организм подвергается более сильному и длительному влиянию спиртного, что чревато алкоголизмом, передает «Медикфорум».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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