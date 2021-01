В жерле подводного вулкана обнаружили сотни новых форм жизни

Ученые обнаружили новые формы жизни в горячем жерле подводного вулкана в Новой Зеландии. Об этом сообщается в статье, опубликованной Proceedings of the National Academy of Sciences.

Жерло вулкана расположено на глубине два километра. Специалисты запустили дистанционно управляемый дрон, который взял образцы. В отложениях было найдено 285 видов новых микроорганизмов.

«Столь впечатляющее количество неизвестных экстремофилов – это невероятная находка, которая указывает на то, что мы все еще довольно слабо представляем себе возможности живой природы», – говорят авторы исследования.

По словам ученых, полученные данные позволят составить представление о живых существах, которые обитают в очень агрессивной среде, а также о том, как они смогли приспособиться к столь сложным условиям жизни.

