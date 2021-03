Ученые внедрили в мозг человека ложные воспоминания

Международная группа ученых провела эксперимент по внедрению в человеческий мозг ложных воспоминаний. Результаты исследование опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению психологов, заставить мозг поверить в ложное воспоминание можно, применяя определенные психологические приемы. В эксперименте приняли участие 52 добровольца, а также их родственники.

Ложные воспоминания – это воспоминания о событиях или местах, которых никогда не было. Они могут возникать естественным путем из-за сигналов, используемых мозгом для создания воспоминаний о событиях, которые могли произойти, но не произошли.

Ученые придумали правдоподобные истории, смешав их с реальными событиями, происходившими с подопытными в детстве. Кроме того, ложные события подтвердили родители участников эксперимента. В результате большинство добровольцев решили, что рассказы были правдой.

