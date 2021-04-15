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Четверг, 15 апреля 2021, 11:45 мск

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Арктика угрожает Европе климатической катастрофой

Фото: Pixabay

Таяние льдов в Арктике влечет катастрофические последствия для климата средних широт Земли. К таким выводам пришли финские ученые, пишет Phys.org.

Согласно данным исследователей, в результате сокращения арктического ледяного покрова на 50% влага испаряется сильнее и увеличивает вероятность сильных осадков на юге Европы. Ученые проанализировали данные с 1979 года и обнаружили, что каждый растаявший квадратный метр морского льда в Баренцевом море увеличивал массу выпавшего снега примерно на 70 килограммов.

Согласно прогнозу, в течение следующих 60 лет Баренцево море станет полностью свободно ото льда, что приведет к значительному усилению зимних осадков в Европе.

Напомним, в 2018 году на Европу обрушился «Зверь с Востока» –циклон, вызвавший в феврале снегопад, который привел к убыткам в размере одного миллиарда фунтов стерлингов в день. Геохимические особенности в атмосферном паре показали, что 88% выпавшего снега возникло из испарений Баренцева моря.

Хельсинки, Александра Быстрицкая

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© 2021, РИА «Новый День»

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