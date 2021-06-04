Льды в Арктике тают в два раза быстрее

Последнее исследование британских ученых показало, что арктические морские льды тают намного быстрее, чем считалось ранее. Ученые выразили тревогу по этому поводу, так как толщина льда является чувствительным индикатором здоровья Арктики.

Исследование, проведенное специалистами Университетского колледжа Лондона (UCL), опубликовал журнал The Cryosphere. В статье авторы делают вывод о том, что лед в основных прибрежных районах Арктики истончается со скоростью от 70 до 100% быстрее, чем был установлено ранее.

Дело в том, что при расчетах толщины пакового льда учитывался снежный покров, данные о котором были получены с карты, составленной 20 лет назад. При этом специалисты не добавляли переменные, внесенные глобальным изменением климата.

«Поскольку паковый лед начинает формироваться все позже и позже год от года, у покрывающего его снега остается меньше времени для накопления. Наши расчеты впервые учитывают это уменьшение и предполагают, что морской лед тает быстрее, чем мы думали», – прокомментировал руководитель научной группы Робби Маллетт.

Толщина морского льда является индикатором здоровья Арктики. «Это важно, потому что более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагреть атмосферу зимой и защищая океан от солнца летом», – пояснил ученый, добавив, что более тонкий лед также с меньшей вероятностью переживет жаркий летний период.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 04.06.21

В США выпустили в дикую природу генетически модифицированных комаров. / Ученые спрогнозировали нехватку питьевой воды на Земле. / Ученые впервые смогли «взвесить» хромосому. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»