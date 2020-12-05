Путин призвал сократить экологические риски для Арктики

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является северной страной, потому что более 70% территории находится в северных широтах. «И все, что происходит на Севере представляет для нас особый интерес и особую ценность», – отметил он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

«В следующие десятилетия Россия, конечно, будет прирастать Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь», – сказал Путин, добавив, что природа Арктики очень уязвима.

«Хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», – заявил президент РФ. Он напомнил, что Россия является членом арктического совета, куда входят все арктические государства. «Мы будем вместе с вами бороться за то, чтобы мы для будущих поколений оставили Арктику в том виде, в котором получили ее от наших предков», – заверил глава государства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.20

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