Изменения климата сделают Арктику зеленой и цветущей

Ученые нашли доказательства того, что Арктика была цветущей территорией с разнообразной флорой. Климатические изменения могут привести к тому, что она вновь зазеленеет.

Исследователи изучили фрагменты ДНК древних растений, извлеченные из арктических озерных отложений. Результаты описаны в статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые пришли к выводу, что 100 тысяч лет назад ареал многих арктических растений был гораздо севернее, чем сегодня. Например, карликовой березы, которая сейчас не растет севернее Баффиновой земли (канадская Арктика).

«Ареал карликовой березы сместился на 400 км на юг за последнюю сотню тысяч лет. Сегодня в Арктике стремительно повышаются температуры, поэтому можно предположить, что карликовая береза и другие арктические виды растительности снова распространятся на север. Арктика в итоге серьезно преобразится и позеленеет», – говорят исследователи.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 19.03.21

