В Австралии закрыли пляж из-за загадочных черных шаров

В Сиднее на пляже нашли черные шары неизвестного происхождения. Не исключено, что эти структуры могут быть опасны для здоровья.

Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи после того, как спасатели обнаружили на пляже черные шары. Образцы изъяли и отправили на анализ, чтобы определить состав.

Предполагается, что речь идет о так называемых «смоляных шарах», которые образуются при контакте нефти, воды и бытового мусора. Их появление указывает на то, что неподалеку произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты выяснят, что послужило причиной образования этих шаров и могут ли они представлять опасность для здоровья людей и местной фауны.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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