российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2024, 10:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Австралии закрыли пляж из-за загадочных черных шаров

В Сиднее на пляже нашли черные шары неизвестного происхождения. Не исключено, что эти структуры могут быть опасны для здоровья.

Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи после того, как спасатели обнаружили на пляже черные шары. Образцы изъяли и отправили на анализ, чтобы определить состав.

Предполагается, что речь идет о так называемых «смоляных шарах», которые образуются при контакте нефти, воды и бытового мусора. Их появление указывает на то, что неподалеку произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты выяснят, что послужило причиной образования этих шаров и могут ли они представлять опасность для здоровья людей и местной фауны.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Экология

В мире резко снизилось число диких животных / Глобальное потепление принесет российской экономике более 1 трлн рублей / В Башкирии в воздух попали вредные вещества после пожара на газопроводе / На аварийной АЭС в Японии произошла утечка десятков тонн радиоактивной воды / Ученые заявили о «переломном моменте» в изменении климата Земли / В Антарктиде нашли необычные структуры длиной до 400 метров / ООН: Миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары / Экоактивисты заблокировали работу аэропорта в Германии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Экология,