Астронавты устроят прачечную в космосе

NASA разрабатывает экспериментальные средства для стирки, чтобы применять их на Международной космической станции. Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время астронавты носят одежду до тех пор, пока она не станет непригодной из-за загрязнений. Затем вещи отправляются на утилизацию.

В NASA задумались над тем, как очистить одежду в космосе, чтобы можно было использовать ее повторно. В конце этого года на МКС планируется отправить первые наборы со средствами для стирки. В мае 2022 года астронавтам передадут средства для удаления пятен и специальные салфетки.

Кроме того, в рамках этого проекта разрабатывается космическая стиральная машина, которая сможет работать на других планетах и в невесомости с минимальным количеством воды и моющего средства.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 23.06.21

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