Люди научились использовать огонь значительно раньше, чем думали ученые

Археологи обнаружили признаки, указывающие на то, что люди практически повсеместно научились разводить огонь примерно 400 тысяч лет назад. Это значительно раньше, чем считали ученые.

Исследование, проведенное специалистами Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена (Нидерланды), опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Новые данные были получены при сравнительном анализе следов разведения огня на древних человеческих стоянках, обнаруженных в Азии, Европе, Израиле и Северной Африке.

Археологи пришли к выводу, что признаки разведения огня повсеместно присутствуют в археологических памятниках, которым меньше 400 тысяч лет. То есть, люди массово освоили огонь именно в это время.

По словам Кэтрин Макдоналд из Лейденского университета, до сих пор было принято считать, что так называемое культурное распространение стартовало примерно 70 тысяч лет назад, в эпоху активного расселения людей современного типа. «Но тот факт, что люди научились использовать огонь 400 тысяч лет назад, указывает на то, что уже тогда была развита примитивная коммуникация, которая помогала в распространении культурных навыков», – говорит Макдоналд.

