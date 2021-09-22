Дефицит не страшен: финны научились выращивать кофе в биореакторе

Ученые из Финляндии планируют запустить массовое производство кофе на основе клеток, выращенных в биореакторе. Кофейный материал не отличается от выращенного в естественных условиях, но не требует вырубки тропических лесов.

Разработчик из финского Центра технических исследований Хейко Ришер заявил, что кофе выращивают из растения Coffea arabica. Его используют и обычные плантаторы. Но при постоянном повышении спроса для новых посадок приходится вырубать тропические леса. Новое производство не потребует таких затрат, пишут «Известия».

По мнению ученого, цена готового продукта родом из биореактора будет зависеть от заказа. Чем шире будет производство, тем меньше потребуется затрат. По его словам, инициативная группа готова в течение четырех лет уладить все вопросы с организацией производства и одобрением надзорных органов.

Напомним, в конец мая цены на кофе обновили четырехлетний рекорд. Засушливая погода плохо повлияла на урожай, прогнозы на будущий год очень осторожные, и многие поставщики придерживают товар. К тому же, основного поставщика кофе, Колумбию, весной сотрясали акции протеста, которые нарушили график поставок.

Летом кофейный рынок потрясли два сильный удара: катастрофическая засуха в Бразилии, которая стала одной из самых сильных за целый век. Объемы производства кофе упали до минимума за последние 20 лет. А в конце июля в Бразилии случились заморозки и выпал снег, который плохо сказался на растениях и помешал сбору урожая. Таким образом, только за июль стоимость сырья на мировом рынке выросла вдвое.

Хельсинки, Наталья Рязанова

Хельсинки. Другие новости 22.09.21

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