Заморозки в Бразилии ударили по кофе: цены на популярный продукт в России вырастут в августе

Проблемы с урожаем кофе в Бразилии негативно повлияют на весь рынок. Цены заметно вырастут уже в августе. Торговые сети в России уже начали получать соответствующие уведомления от поставщиков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ритейлеров. Причиной плохого урожая кофе в Бразилии стали аномальные заморозки после года сильнейшей почти за столетие засухи.

Накануне стоимость кофе сорта арабика на мировом рынке побила рекорд 2014 года на фоне опасений по поводу сокращения поставок из-за погодной аномалии в Бразилии. По оценке гендиректора ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидаса Алутиса, ситуация грозит падением сбора кофейных зерен в Бразилии на треть в годовом выражении. Усугубляют положение перебои с поставками из Колумбии, где разразился внутриполитический кризис, и Вьетнама. Кроме того, пандемия привела к дефициту обслуживающего персонала, а логистические сложности спровоцировали задержки в разгрузке. Как отметил эксперт, только за июль стоимость сырья на мировом рынке выросла вдвое.

Как сообщили в торговой сети «Верный», поставщики предупредили о повышении в августе цен на кофе на 10-12%. В качестве основной причины повышения стоимости называется резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Информацию подтвердили в «Ленте», отметив, что рост цен может составить до 10%. Сейчас уведомления находятся на рассмотрении. В другой крупной сети сообщили, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

В то же время, по данным издания, сети кофеен готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в 2022 году на 40-50%.

В нескольких российских компаниях по продаже кофейных напитков при этом заявили, что будут стараться сохранить на прежнем уровне стоимость для конечного потребителя. Но это означает, что падать будет качество закупаемого сырья, что грозит падением спроса, указал Алутис.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.07.21

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