Действительно, виноват запад: в России начался тотальный рост цен на продукты питания

В России начался тотальный рост цен на продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневно в СМИ появляются новые сообщения о грядущем подорожании кофе, хлеба, молока и так далее. И это тот самый случай, когда в происках можно реально обвинить запад.

Как оказалось, в июле резко вырос интерес к российской пищевой продукции со стороны европейских стран, пострадавших от наводнения: они стали закупать в разы больше и дороже, чем раньше.

«В последние недели проверка продуктовых грузов из России на границе с Евросоюзом сведена практически на нет в плане времени, – пишет telegram-канал «KARLMARKS» со ссылкой на представителей одной из уральских логистических компаний. – Фурам с едой практически сразу дается зеленый свет, хотя раньше проверки занимали массу времени. Соответственно начали расти и закупочные цены, в результате чего, по мнению нашего источника, российским производителям становится просто невыгодно продавать продукты в России. Если это действительно так, то просто уговорами ритейла снизить свои аппетиты, властям проблему роста цен на продукты решить не получится, нужно говорить с производителями. И все это так неудачно совпадает с началом предвыборной кампании».

Напомним, аналогичная ситуация складывалась в текущем году с черными и цветными металлами, а также с отдельными вилами древесины: производителям стало выгоднее продавать их за границу, в итоге в стране наметился дефицит, что немедленно привело к росту цен как на саму эту продукцию, так и на все, в производстве чего она используется. Чтобы исправить ситуацию, правительству пришлось вводить экспортные пошлины. Но проблема в том, что в России цены практически никогда не откатываются назад, а если и снижаются, то не столь значительно, как растут.

Челябинск, Павел Зварзин

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