«Это национальная катастрофа»: эксперт объяснил, почему цены в России продолжат расти

Действия правительства РФ ведут к неизбежному росту цен на бензин и, следовательно, всей остальной продукции. Как заявил экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, произвол монополий становится национальной катастрофой, а ситуация на рынке бензина является частным проявлением общегосударственной политики.

«Рост цен на бензин повышает себестоимость любой продукции. Но главная причина роста цен за пределами нефтеперерабатывающего комплекса является все-таки произволом монополий. Когда в несколько раз розничная цена превышает оптовую цену, то в этом случае, насколько выросла цена у производителя, – вопрос некритичный. Это вопрос незначительного сокращения сверхприбылей тех же самых торговых монополий… Когда единственная свобода предпринимательства, которая признается либералами, которые нами управляют, это свобода монополиста грабить потребителей – разговор о себестоимости утрачивает смысл. Но есть из этого правила одно большое исключение, и это нефтеперерабатывающий комплекс», – констатировал он.

Эксперт считает, что на фоне повышения цен доверие к российской статистике падает, поскольку верить официальные данные можно только обладая сверхспособностями. «Способность верить российскому государству и, в частности, российской статистике – это сверхспособность, которая в американских боевиках наблюдается только у супергероев. С начала года по 19 июля цены выросли на 4,9% – такова официальная статистика относительно декабря. За 19 дней июля они выросли на 0,4%. При этом у нас даже якобы есть места, где цены даже снизились: Кызыл и Петрозаводск. Вроде бы всё в порядке. И при этом у нас дикий разгул цен. Если цены в промышленности в целом в июне выросли в 1,3 раза к июню прошлого года, и мы по этому показателю четвертые в мире после Казахстана, Турции и Бразилии, опережая даже Украину, в части продукции НПЗ у нас рост цен составил 1,86 раза», – пояснил Делягин.

По его мнению, главной причиной роста цен на топливо является налоговый маневр, который произошел в 2018 году. «Изменение регулирования цен происходило очень долго, но ключевой момент произошел в 2018 году, когда были реализованы указания МВФ. Представьте себе: Чубайсы, Ясины, Гайдары не реализовывали требования МВФ, а правительство Медведева это сделало. Принцип следующий: нефть – это ценное сырье, и «диким» русским оно не должно доставаться. Добавленная стоимость не должна производиться на территории России и прибыль от нее не должна «диким» русским доставаться. На практике это было реализовано увеличением экспортных пошлин и непропорционального налогообложения на добычу нефти и ее переработке», – подчеркнул Делягин.

«Вся российская переработка с 1 января 2019 года стала убыточной. Соответственно, переработка, которая не обладала должными политическими ресурсами, закрылась... И в рамках так называемого «обратного акциза» и прямого субсидирования выбили себе государственные дотации. Вы представляете себе, до чего эти либеральные умники довели российскую экономику, что переработка нефти сейчас дотируется государством?» – отметил он.

Как подчеркнул Делягин, в отрасли сложилась ситуация, где нет места среднему и мелкому бизнесу. «Над рынком бензина постоянно растет инфляционный навес – благодаря безумному госрегулированию. В этой схеме есть место для крупного бизнеса, который способен свои интересы защищать на политическом уровне, но для среднего бизнеса здесь места нет – он находится в положении раскулачивания… Я подозреваю, что наше государство искренне не понимает, зачем ему нужен средний, а тем более малый бизнес, что в стране делают все эти люди, по какому праву они все еще живы. И государственная политика направлена на уничтожение экономической активности за пределами достаточно узкого круга крупнейших корпораций, олигархов... Ситуация на рынке бензина – это частное проявление общегосударственной политики», – считает Делягин.

«Ситуация, когда нефтепереработка в стране убыточна, – это национальная катастрофа. Исправлять детали, не устранив причины этой катастрофы, нельзя. «Налоговый маневр» должен быть отменен. А деятельность всех причастных к этому должна получить юридическую оценку в соответствии с тем ущербом, который они нанесли за предыдущие годы. Поэтому необходимо снизить налогообложение переработки нефти внутри страны. Необходимо снизить налогообложение на добычу полезных ископаемых. И нужно бы вспомнить, что в федеральном бюджете валяется, по официальным оценкам Минфина, 17,2 триллиона рублей. Если эти деньги предполагается не копить дальше, а направить на что-то полезное, то необходимо ввести пошлины на экспорт сырья. То есть первый и необходимый шаг – это отмена налогового маневра. И уже после этого можно заниматься борьбой с произволом монополий», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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