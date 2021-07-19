Господдержка не помогла сдержать цены: с августа хлеб в России подорожает

Производители хлебобулочных изделий предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию на 7-12%. Хлебозаводы жалуются на подорожание сырья, транспортировки и упаковки. Тем временем, в Минсельхозе предпосылок для роста стоимости хлеба не видят.

Ритейлеры сообщили, что получили подтверждение от хлебопеков об индексации цен, пишет «Коммерсант». Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили, что с августа повысят оптовую стоимость своей продукции.

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлебобулочных изделий подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб – всего на 1 рубль год к году. Так маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал – на 26%, сахар – на 9%. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40%.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев подтверждает рост себестоимости производства хлебобулочных изделий. На это также повлиял дефицит персонала в отрасли, производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам. Помимо прочего цены для хлебопеков подняли изготовители сахара и подсолнечного масла, которые были вынуждены держать стоимость на одном уровне из-за соглашения с правительством для розничных покупателей.

В свою очередь в Минсельхозе утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». По данным министерства, сырье для производства хлеба только дешевеет. Например, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. Кроме того, в Минсельхозе напомнили про господдержку в виде субсидий, которую получают хлебопекарные предприятия. На 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели.

В обмен на субсидии производители обязывались не повышать цены на продукцию. Но из-за низкого уровня господдержки она оказалась невыгодной для многих предприятий, пояснил Лялин. К тому же в некоторых субъектах страны решили выдавать ее не единоразово, как это предписано правилами, а частями каждый месяц. «В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них»,– отметил Айдиев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.07.21

Депутаты решили, сколько овощей и яиц нужно для безопасности области. / В Киеве заявили, что Украина проиграла битву с «Северным потоком-2» ещё до Зеленского. / Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»