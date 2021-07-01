В России осенью может подорожать молоко

Российские производители молока предупредили об осеннем повышении цен. По их словам, доходы от продаж не покрывают расходы, а потому нужно увеличивать отпускную стоимость. В Минсельхозе признали, что затраты на производство увеличились, но, отметили, что меры поддержки уже работают.

Рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство, сообщили в Национальном союзе производителей молока, в который входит 48 производителей и 40 переработчиков молока. По прогнозам игроков молочного рынка, к осени для сохранения необходимой рентабельности компании будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7-10%, передает РБК.

Некоторые из участников рынка уже повысили стоимость своей продукции, другие готовятся это сделать. Компании стараются как можно дольше сдерживать цены на одном уровне, так они не повышают стоимость молока и кефира, но делают это для более маржинальных категорий, например, йогуртов.

Молоко входит в утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов. Это значит, что государство следит за его ценой и может вмешиваться по необходимости. В 2021 году молоко дорожало незначительно – средняя цена за 1 л питьевого молока в рознице выросла всего на 1%. По данным Росстата, за этот же период цена на сахар, например, выросла почти на 48%, 1 кг картофеля – на 49%, моркови – на 44%, гречки – на 31%.

Крупные торговые сети пока не получали уведомлений от производителей о подорожании молочных продуктов. При этом себестоимость молока в производстве выросла на 18%, в переработке – на 6-8%, а цены в рознице «фактически не росли последние полтора года». Затраты производителей растут по всей цепочке – от стоимости сырья и кормов до упаковки конечной продукции.

В свою очередь в Минсельхозе отметили, что отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне. В министерстве признают, что затраты на производство в этом году действительно увеличились. Для поддержки молочных предприятий правительство приняло комплекс мер.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.21

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