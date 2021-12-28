В Омске построят спутник для уборки космического мусора

Специальный спутник будет убирать большие куски космического мусора с орбиты Земли. Устройство сможет справляться с кусками металла и пластика до трех метров в диаметре и до пяти в высоту, пишут «Известия».

Разработкой занимаются в Омском государственном техническом университете. Специалисты уже определили основные параметры будущего спутника. Так, его планируется сделать около метра в диаметре.

Устройство будет полностью автономным и использовать как топливо металлодиэлектрические пластины. Двигатель на перекиси водорода поможет спутнику подлетать к мусору. По оценкам ученых, пластин хватит на 10 лет работы устройства. На орбиту его доставит ракета-носитель «Ангара».

Уборщик оснастят роботом-манипулятором и, возможно, сетью, чтобы захватывать дрейфующие обломки разгонных блоков или взорвавшихся спутников. Он будет выталкивать мусор выше 3-5 тыс. км от Земли или ниже, где тот будет сгорать в атмосфере.

По данным «Роскосмоса», вблизи Земли скопилось около семи тысяч тонн космического мусора, сравнимого с полностью груженным товарным составом из 70 вагонов. Любая частичка больше 10 см может быть опасна для космических аппаратов.

Космонавтам на Международной космической станции приходится периодически переживать тревожные моменты из-за космического мусора. При сближении обломков с МКС экипажу приходится прятаться в космических кораблях на случай столкновения и повреждения станции. А в начале декабря орбиту МКС пришлось корректировать из-за обломков американской ракеты прямо по курсу.

Омск, Наталья Рязанова

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