Китай приостановил сотрудничество с Российской академией наук

Китайские ученые «поставили на паузу» сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения – 2022».

«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», – цитирует Сергеева ТАСС.

Президент РАН назвал очень сложной обстановку, которая сложилась в научном сообществе. Российская сторона продолжает работать с теми учеными, которые хотят сотрудничать.

«Наши коллеги, руководители академий наук ряда стран, просто отказываются от контактов. Более того, после обмена различными предложениями, проведения встреч, конечно, в интернете, различных дискуссий, просто откладывают или срывают вот эти мероприятия, говоря, что академия наук – это тоже организация, которая находится в политическом поле, что «нам это делать очень сложно, нам это делать запрещено», – сказал Сергеев.

Тем временем, Индия выразила заинтересованность в расширении научного сотрудничества с Россией. В ближайшее время пройдет обсуждение новых совместных проектов. В частности, на следующей неделе планируется серьезная встреча с атташе по науке индийского посольства. Планируется обсудить, какие мероприятия в области фармакологии, космоса и развития цифровых технологий, академия наук может организовать совместно с Индией.

Пекин, Зоя Осколкова

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