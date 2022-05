Американские ученые изменили геном хомяков и сделали их злобными

Специалисты Университета штата Джорджия редактировали гены хомяков, чтобы регулировать социальное поведение животных. В результате получились общительные, но агрессивные грызуны. Исследование описывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Биологи обратили внимание на рецептор Avpr1a. Известно, что воздействие на него гормона вазопрессина регулирует социальное поведение – от создания пар и установления дружеских отношений до доминирования и агрессии. Специалисты отключили этот рецептор у хомяков.

Результат очень удивил ученых. Они полагали, что социальное взаимодействие и агрессия у подопытных грызунов снизится. Но был произведен обратный эффект.

Хомяки стали более общительными и при этом демонстрировали высокий уровень агрессии, который проявлялся у самцов и самок в одинаковой степени.

По все видимости, гормон вазопрессин не увиливает эффект рецептора Avpr1a, а, наоборот, тормозит. Эта работа и дальнейшие исследования дадут больше понимания о человеческом поведении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»