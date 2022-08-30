Дельфины образуют самую большую сеть социального сотрудничества после людей

Дельфины представляют собой самую большую сеть социального сотрудничества после человека, характеристика, которая считалась уникальной для нашего вида: эти животные образуют союзы на нескольких уровнях, которые позволяют самцам иметь больший доступ к самкам, тем самым увеличивая их репродуктивный успех.

Открытие сделано группой исследователей во главе с Массачусетским университетом США в Дартмуте и Британским университетом Бристоля, которые опубликовали результаты в журнале Национальной академии наук США (PNAS).

В исследовании подчеркивается, что сообщества дельфинов, а также приматов, кроме человека, являются ценными моделями для понимания социальной и когнитивной эволюции человека.

Исследователи под руководством Ричарда Коннора из Дартмутского университета и Стефани Кинг из Бристольского университета изучили союзы внутри группы из 121 самца афалин (Tursiops truncatus), живущих в Шарк-Бей в Западной Австралии.

Эти экземпляры образуют кооперативные сети первого уровня, состоящие из двух-трех самцов, чтобы разделить доступ к самке. Эти первоначальные ядра затем могут объединяться в более крупные группы второго уровня (состоящие из 4-14 экземпляров), которые конкурируют друг с другом, но также могут формировать более крупные альянсы третьего уровня.

Сотрудничество между группами у людей считалось уникальным и зависело от двух других характеристик, которые отличают нас от нашего общего предка с шимпанзе: эволюции парных связей и родительской заботы со стороны самцов. «Однако наши результаты показывают, что межгрупповые союзы могут возникать даже без этих характеристик, – комментирует Коннор, – из социальной и брачной системы, более похожей на систему шимпанзе».

«Мы не только показали, что самцы афалин образуют самую большую сеть многоуровневых союзов, известных за пределами человека, – добавляет Кинг, – но и то, что отношения сотрудничества между группами, а не просто размер союза, позволяют самцам проводить больше времени с самками, тем самым, повышая репродуктивный успех».

Открытие наличия союзов третьего уровня у дельфинов исходит от той же исследовательской группы, которая в этом году отмечает сорокалетие начала исследований дельфинов залива Шаркс-Бей, начавшихся в 1982 году, а также тридцатилетие публикации в 1992 году первое открытие кооперации второго уровня (исследование также было опубликовано в журнале PNAS). «Исследования животных, отличных от приматов, редко проводятся отделом антропологии, – говорит Майкл Крютцен из Цюрихского университета и соавтор исследования, – но наши результаты показывают, что, проводя их, можно сделать важные выводы (для людей)».

Москва, Елена Васильева

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