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Пятница, 14 октября 2022, 16:54 мск

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Президент Швейцарии назвал абсурдным введение санкций против российских ученых

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис считает абсурдной идею введения санкций против России в научной сфере. По его словам, такой вопрос даже не возникает, передает РИА «Новости».

«Не может быть остановки науке, было бы абсурдно предполагать, что человек способен на это. Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает», – сказал глава государства во время саммита GESDA в Женеве.

Кассис уверен, что у ученых со всей планеты есть общий язык. Это язык, основанный на научном методе. «История учит нас, что контакт между этими учеными имеет фундаментальное значение как связующая черта между странами, которые даже находятся в состоянии войны друг с другом. Мы должны сохранить это в будущем», – добавил он.

Антироссийские санкции были усилены с началом спецоперации РФ на Украине. Западные страны продолжают вводить новые ограничительные меры несмотря на то, что рестрикции обернулись в том числе против тех, кто их принимал.

Берн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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