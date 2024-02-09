Мотыльков ночью, на самом деле, не влечет к лампам и фонарям

Ученые развеяли миф о том, что мотыльков ночью влечет к источнику света.
Насекомые не притягиваются к сиянию, а, скорее, попадают в ловушку на дезориентирующей орбите вокруг искусственного света, сообщили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.
Используя камеры захвата движения и снимая с инфракрасным освещением, чтобы не нарушать зрение существ, ученые выяснили, что когда насекомые летали вокруг источника света, они наклоняли спину к свету и держали свое тело в этом направлении. Согласно исследованию, сохраняя эту ориентацию, мотыльки создавали странные орбиты и схемы движения.
По мнению исследователей, лучшее понимание воздействия искусственного света на этих крылатых существ имеет решающее значение, поскольку световое загрязнение играет все большую роль в сокращении глобальных популяций насекомых.
Когда искусственный свет не мешает, ночные насекомые держат спину в том направлении, которое является наиболее ярким, обычно это небо и земля.
Этот эволюционный трюк помог мотылькам узнать, где находится верх, и сохранять горизонтальное положение во время ночных полетов. Однако, когда насекомые проходят мимо искусственного источника света, они дезориентируются, полагая, что искусственное освещение – это небо, говорит соавтор исследования Сэмюэл Фабиан, энтомолог и научный сотрудник кафедры биоинженерии Имперского колледжа Лондона.
Исследовательская группа собрала сотни замедленных видеороликов, запечатлевших поведение бабочек, мотыльков, пчел, ос, стрекоз, и обнаружила, что насекомых не привлекает далекий свет. Они притягиваются только к источникам света, находящихся от них поблизости. Подавляющее большинство насекомых при этом наклоняли спину к свету, даже если это мешало продолжительному полету.
Команда наблюдала три типичные реакции на источник света, производимые насекомыми, включая вращение вокруг света, остановку, из-за которой насекомое круто поднималось над источником света, и инверсию, при которой насекомое переворачивалось и врезалось в землю.
При этом некоторые быстро летающие насекомые, такие как стрекозы, оставались на орбите в течение нескольких минут, быстро вращаясь вокруг светильника.
В одном эксперименте исследователи имитировали ночное небо, направляя свет на белый лист, расположенный вверху, и обнаружили, что насекомые могли без проблем перемещаться под ним. Если бы насекомые по своей природе искали свет, они бы врезались в простыню, сказал Фабиан.
«Поведение летающих насекомых при искусственном освещении вблизи земли неоднородно и удивительно сложно, и это ранее не было документально подтверждено», – сказал Флойд Шокли, менеджер по коллекциям кафедры энтомологии в Смитсоновский национальный музей естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Насекомые не летят прямо к свету, а ориентируются таким образом, что остаются перпендикулярными ему, создавая иллюзию притяжения», – добавили исследователи поведения насекомых.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»