Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает работу с российскими специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», – цитирует Марсолье РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия больше не финансирует проекты ЦЕРН, а задачи, выполняемые российскими специалистами на Большом адронном коллайдере, будут переданы другим группам ученых.

В 2022 году совет Европейской организации ядерных исследований решил прекратить действие соглашений о сотрудничестве с Россией и Белоруссией по истечении срока их действия в 2024 году. Такое решение было принято из-за военной спецоперации на Украине, «противоречащей ценностям ЦЕРН».

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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