Подсолнухи двигаются и растут так, чтобы не загораживать свет друг другу

Исследователи обнаружили, что подсолнухи, растущие близко друг к другу (при этом каждое из них отбрасывает тень на соседнее) нашли способ обойти эту проблему с помощью случайных перемещений.

Профессор Ясмин Мероз из Тель-Авивского университета выращивала подсолнухи в условиях высокой плотности застройки и фотографировала их по мере роста.

Покадровая съемка показала, как цветы как бы «танцуют», «находя лучший угол, чтобы каждое из них не загораживало солнечный свет соседям».

Таким образом, исследование проливает свет на загадку, которая занимала исследователей со времен Дарвина, а именно на функциональную роль таких врожденных движений, называемых циркумнутациями (круговыми движениями вокруг стебля).

Руководитель исследования профессор Ясмин Мероз из Школы растениеводства и продовольственной безопасности Тель-Авивского университета сказала: «Предыдущие исследования показали, что если подсолнухи густо посажены на поле, где они затеняют друг друга, то они растут зигзагом – один вперед, другой назад – так, чтобы не попадать в тень друг друга. Таким образом, они растут бок о бок, чтобы максимально использовать солнечное освещение и, следовательно, фотосинтез на коллективном уровне. На самом деле растения умеют различать тень здания и зеленую тень листа. Если они чувствуют тень от здания, они обычно не меняют направление своего роста, потому что «знают», что это не будет иметь никакого эффекта. Но если они почувствуют тень растения, они будут расти в другом направлении от тени».

Исследование опубликовано в журнале Physical Review X.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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