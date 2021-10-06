В Севастополе машина такси рухнула с обрыва в море

В Севастополе водитель такси не справился с управлением и съехал с обрыва в море. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

ДТП произошло в районе памятника Героям обороны Севастополя, рядом с улицей Военных строителей. Установлено, что в машине находился один человек – водитель 1973 года рождения.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили автомобиль в 30 метрах от берега. Пострадавший находился на расстоянии 200 метров от берега. Его вытащили, но реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался.

Обстоятельства аварии и причины смерти человека устанавливаются.

Севастополь, Зоя Осколкова

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