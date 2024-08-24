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Суббота, 24 августа 2024, 14:17 мск

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В бухте Севастополя к пирсу прибило украинский дрон

Фото из официального канала губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе обнаружили украинский беспилотник, который прибило к пирсу. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что территорию вокруг яхт-клуба оцепили и эвакуировали людей. Специалисты изучают находку. Беспилотник могут взорвать на месте, либо транспортировать на полигон для уничтожения.

Развожаев призвал жителей при обнаружении подобных предметов не приближаться к ним и незамедлительно сообщать правоохранителям.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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