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Четверг, 29 августа 2024, 15:06 мск

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В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь

В Севастополе проводится проверка информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ранее стало известно, что тяжелобольные дети и дети-инвалиды с паллиативным статусом не получают квалифицированной медицинской помощи. «Осмотры и лечение несовершеннолетних на дому не проводятся, отсутствуют специализированное оборудование и места в палатах профильных отделений, жизненно необходимые лекарственные препараты и смеси для питания выдаются только после многочисленных обращений», – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе отсутствуют льготные услуги по перевозке указанной категории детей.

По этому факту региональным управлением СКР начата процессуальная проверка, о результатах которой и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков должен доложить председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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