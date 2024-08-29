В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь

В Севастополе проводится проверка информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам. Об этом сообщает Следственный комитет.
Ранее стало известно, что тяжелобольные дети и дети-инвалиды с паллиативным статусом не получают квалифицированной медицинской помощи. «Осмотры и лечение несовершеннолетних на дому не проводятся, отсутствуют специализированное оборудование и места в палатах профильных отделений, жизненно необходимые лекарственные препараты и смеси для питания выдаются только после многочисленных обращений», – говорится в сообщении.
Кроме того, в городе отсутствуют льготные услуги по перевозке указанной категории детей.
По этому факту региональным управлением СКР начата процессуальная проверка, о результатах которой и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Быков должен доложить председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Севастополь, Зоя Осколкова
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