В Севастополе в аварии с участием «скорой» пострадали два человека

В Севастополе произошла авария с участием автомобиля «скорой помощи». В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в городском управлении полиции.

ДТП случилось на проспекте Генерала Острякова. Автомобиль медиков проехал на красный сигнал светофора, двигаясь с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, и на перекрестке столкнулся с легковушкой.

«В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легкового автомобиля KIA. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube