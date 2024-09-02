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Понедельник, 2 сентября 2024, 16:13 мск

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В Севастополе в аварии с участием «скорой» пострадали два человека

В Севастополе произошла авария с участием автомобиля «скорой помощи». В результате пострадали два человека. Об этом сообщили в городском управлении полиции.

ДТП случилось на проспекте Генерала Острякова. Автомобиль медиков проехал на красный сигнал светофора, двигаясь с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, и на перекрестке столкнулся с легковушкой.

«В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легкового автомобиля KIA. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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