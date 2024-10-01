В Крыму задержали двух агентов СБУ

В Севастополе задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали сведения о военных объектах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», задержаны две гражданки Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Правоохранители располагают доказательствами того, что с 2023 года фигурантки собирали и передавали информацию об объектах ВС РФ по заданию запрещенной организации, использующейся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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