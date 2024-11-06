Бывшего матроса осудят за попытку теракта в Севастополе

В Севастополе суд рассмотрит дело о госизмене и попытке теракта в отношении бывшего матроса. Об этом сообщает прокуратура города.

30-летний мужчина был завербован украинскими спецслужбами в феврале текущего года. По заданию куратора он получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и спрятал у себя дома для совершения теракта.

Примерно через месяц матрос установил бомбу на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает российский военнослужащий. Злоумышленника задержали, когда он попытался привести взрывное устройство в действие.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Дело рассматривает Южный окружной военный суд.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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