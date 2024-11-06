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Среда, 6 ноября 2024, 16:38 мск

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В Севастополе обнаружены захоронения римских легионеров

Археологи обнаружили в Севастополе редкие захоронения, которые могли принадлежать римским легионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Херсонесской пригородной экспедиции.

Раскопки велись на территории Южного пригорода древнего Херсонеса в Севастополе. «Экспедицией исследован участок некрополя с погребениями римского времени, совершенными по обряду кремации и ингумации. Два захоронения, вероятно, принадлежали римским воинам», – рассказал заместитель начальника экспедиции Михаил Матросов.

Захоронения датируются II – III веком. В этот период в Крыму размещались подразделения I Италийского и XI Клавдиева легионов. Основная база этих легионов находилась в римской провинции Нижняя Мёзия, на территории современной Болгарии. Непосредственно в Херсонесе подобные находки достаточно редки.

Кроме того, на участке найдены захоронения по обряду кремации, выполненные в урнах, в качестве которых использовались керамические сосуды. Там же обнаружен разнообразный инвентарь: светильники, стеклянные бальзамарии, римская пряжка, листик от золотого венка и другие.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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