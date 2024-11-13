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Среда, 13 ноября 2024, 11:30 мск

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В Севастополе мужчина погиб при взрыве автомобиля

В Севастополе прогремел взрыв. По предварительным данным, смертельные травмы получил один человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

ЧП случилось на улице Шевченко. Предположительно, в автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство. В этот момент в машине находился мужчина, ему оторвало ноги. Он скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший был военнослужащим. Жертвой взрыва стал начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга, уточняет телеграм-канал «Mash».

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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