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Среда, 20 ноября 2024, 16:20 мск

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В Севастополе упал дрон со взрывчаткой

Фото из телеграм-канала Михаила Развожаева

В Севастополе обнаружили дрон, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник уничтожат контролируемым взрывом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

БПЛА обнаружили в районе улицы Нефтяная. Предположительно, в устройстве сохранился боезаряд. «Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь», – отметил Развожаев.

Пиротехники МЧС произведут контролируемый подрыв частей дрона на месте обнаружения. Губернатор предупредил местных жителей, что будет громкий хлопок.

«Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности», – подчеркнул Развожаев.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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