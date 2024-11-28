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Четверг, 28 ноября 2024, 12:17 мск

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Жителей Севастополя предупредили о блокпостах на дорогах и людях с оружием

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о вооруженных людях и блокпостах на дорогах. Дело в том, что в городе проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур.

«Подразделения территориальной обороны «Отряд Севастополь», «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры по моему поручению проводят плановые учения. Цель этой масштабной тренировки – отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Учения будут проходить в течение дня в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и спецтехнику.

«Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», – отметил губернатор.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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