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Понедельник, 23 декабря 2024, 11:11 мск

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В Севастопольской бухте рабочие обнаружили более 400 боеприпасов времен ВОВ

В бухте Севастополя обнаружили сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

«Больше 400 снарядов времен Великой Отечественной войны обследовали росгвардейцы в Севастопольской бухте» – говорится в сообщении. В обследовании боеприпасов участвовали сотрудники ОМОН «Беркут-С».

Потенциально опасные предметы нашли рабочие во время строительства гидросооружения. О находке сообщили в экстренные службы.

В Росгвардии добавили, что все снаряды уничтожат с соблюдением мер безопасности.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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