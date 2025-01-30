российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2025, 10:50 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе в аварии с тремя машинами пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на улице Индустриальной накануне вечером. 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes под управлением 39-летней женщины и совершил столкновение, после чего Mercedes по инерции продолжил движение вперед и врезался в Nissan, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате пострадали трое взрослых, трехлетний малыш и 13-летний подросток, все они были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Крым+Севастополь

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам более 13 млн рублей / Россельхознадзор: в рыбе из Черного и Азовского морей загрязнений не обнаружено / В Ялте пожар охватил три многоквартирных дома / Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о ПВО / Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия / Роспотребнадзор вводит усиленные проверки качества выловленной в Черном море рыбы / Новые выбросы мазута обнаружили в четырех регионах Крыма / В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Крым+Севастополь,