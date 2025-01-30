В Севастополе в аварии с тремя машинами пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на улице Индустриальной накануне вечером. 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes под управлением 39-летней женщины и совершил столкновение, после чего Mercedes по инерции продолжил движение вперед и врезался в Nissan, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате пострадали трое взрослых, трехлетний малыш и 13-летний подросток, все они были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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